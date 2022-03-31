Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения главы Южной Осетии Анатолия Бибилова о намерении провести в регионе референдум о вхождении в состав России. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва уважает мнение народа республики.
Вместе с этим Песков подчеркнул, что у российских властей пока нет точной позиции по этому вопросу. Юридические и другие шаги не предпринимали, сказал представитель Кремля.
"Речь идёт о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся", — заключил пресс-секретарь лидера РФ в ходе брифинга с журналистами.
Ранее руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло поддержал стремление Южной Осетии организовать референдум о присоединении к России. По словам политика, осетины являются "единой семьёй".
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.