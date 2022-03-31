New York Post использовал в фейке фото разрушенного дома в Донецке

Американское издание New York Post использовало видео с разрушенным домом в Донецке, атакованном Вооружёнными силами Украины, чтобы проиллюстрировать статью о "жестоких русских", бомбящих украинские города.

Материал посвящён "ударам по Киеву и Чернигову", тогда как на видео запечатлены последствия попадания украинской ракеты в жилой дом в Донецке.

В последнее время западные средства массовой информации публикуют множество фейков о том, как российская армия якобы обстреливает жилые кварталы украинских городов. Ранее новостной сайт URA.RU уличил итальянскую газету La Stampa в незаконном использовании фотографии издания для иллюстрации фейка. Российские журналисты подали в суд на итальянских коллег за то, что они взяли снимок фотографа Эдуарда Корниенко, запечатлевшего обстрел Донецка украинским ракетным комплексом "Точка-У", и проиллюстрировали им статью об "обстреле Киева".