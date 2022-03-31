Цеков: вопрос о вхождении Южной Осетии в состав РФ отложен до конца спецоперации

Предложение по проведению референдума в Южной Осетии о её вхождении в состав РФ планируется рассмотреть после завершения специальной военной операции по демилитаризации Украины. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В интервью РИА Новости он подтвердил, что тема, связанная с возможным получением Южной Осетией российского статуса, сейчас развивается, однако реализация идеи о референдуме пока отложена.

"Тема развивается сейчас, но будет реализована позже, когда будет завершена специальная военная операция на Украине или она будет находиться в стадии завершения", — прокомментировал Цеков.

Политик назвал своевременной идею о вхождении Южной Осетии в состав России. Он убеждён в том, что жители республики поддержат это предложение.

Ранее глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявлял, что власти республики проводят консультации с Москвой по проведению референдума о присоединении к РФ.