Украинский президент Владимир Зеленский зарабатывает порядка 100 миллионов долларов в месяц, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
В своём Telegram-канале он отметил, что Зеленский стремится как можно дольше продержаться у власти, в том числе ради сохранения своих доходов.
"Одна из основных мотиваций Зеленского подталкивать людей на смерть — оставаться у власти, потому что именно у власти он сегодня зарабатывает порядка 100 миллионов долларов в месяц", — сказал Кива.
Ранее экс-депутат Рады утверждал, что президент Украины записывает все свои видеообращения к народу страны и военнослужащим из Европы. По его данным, близкие родственники Зеленского также покинули Украину.
Кроме того, Кива неоднократно заявлял, что Запад отказывается поддерживать киевский режим, пытаясь "отделаться от комика" пустыми обещаниями.
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