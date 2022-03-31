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Автор Юлия Миленина

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский получает порядка 100 миллионов долларов в месяц

Мир

Украинский президент Владимир Зеленский зарабатывает порядка 100 миллионов долларов в месяц, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский получает порядка 100 миллионов долларов в месяц

В своём Telegram-канале он отметил, что Зеленский стремится как можно дольше продержаться у власти, в том числе ради сохранения своих доходов.

"Одна из основных мотиваций Зеленского подталкивать людей на смерть — оставаться у власти, потому что именно у власти он сегодня зарабатывает порядка 100 миллионов долларов в месяц", — сказал Кива.

Ранее экс-депутат Рады утверждал, что президент Украины записывает все свои видеообращения к народу страны и военнослужащим из Европы. По его данным, близкие родственники Зеленского также покинули Украину.

Кроме того, Кива неоднократно заявлял, что Запад отказывается поддерживать киевский режим, пытаясь "отделаться от комика" пустыми обещаниями.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина верховная рада владимир зеленский
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