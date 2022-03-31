Экс-депутат Рады Кива: Зеленский записывает свои видеообращения из Европы

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский записывает видеообращения к жителям страны, находясь в Европе.

По его словам, все ролики Зеленского являются постановочными. Кроме того, Кива отметил, что родственники президента Украины тоже уехали из страны.

"Нет, погибают не Зеленского дети, которые находятся в Англии. Не Зеленского родители, которые находятся в Испании. Не сам Зеленский, который подбадривает людей на неминуемую смерть, записывая свои постановочные ролики из Европы — они как раз все спокойно будут жить дальше. Погибают простые украинцы и солдаты", — написал экс-депутат в своём Telegram-канале.

Ранее Кива заявлял, что Зеленский совершил военное преступление, так как допустил удар с помощью ракеты "Точка-У" по мирному населению Донецка. Он также подчеркнул: в своих обращениях к нации глава Украины не затрагивал эту тему.