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Автор Юлия Миленина

Глава офиса Зеленского: санкции против РФ выглядят красиво, но не работают

Мир

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев недоволен действием антироссийских санкций, принятых западными государствами.

Глава офиса Зеленского: санкции против РФ выглядят красиво, но не работают

По его словам, экономические ограничения показали свою неэффективность. Кроме того, помощник украинского лидера Владимира Зеленского подчеркнул: у Киева нет времени на то, чтобы ждать какого-либо результата от санкций Запада.

"Есть санкции, которые работают вдолгую, а у нас времени нет. Есть санкции, которые кто-то просчитал и придумал пути обхода. Есть, к сожалению, санкции против РФ, которые выглядят красиво, но они совсем не работают", — сказал Ермак в интервью каналу "Украина 24".

Политик также напомнил, что власти Украины просили западных партнёров утвердить санкции до начала российской спецоперации, однако они долго отказывались от их введения.

Ранее Зеленский призвал Австралию ввести в отношении РФ "мощные санкции", в том числе связанные с закрытием международных портов для российских кораблей.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы андрей ермак владимир зеленский
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