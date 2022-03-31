В министерстве иностранных дел России сообщили о том, что для встречи Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в первую очередь, требуется содержательность их будущей беседы. Об этом заявил замминистра Андрей Руденко.
"Мы никогда не отказывались от контактов, но они должны быть подготовленными, содержательными", — сказал он журналистам.
По словам Руденко, Лавров уже выразил свое согласие на будущую встречу, дело остается за Кулебой.
Ранее в Турции прошли переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, и министр иностранных дел России назвал их позитивными.
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.