Бибилов предложил единое название для Южной и Северной Осетии в составе РФ

Единый субъект в составе РФ в случае объединения Южной и Северной Осетии можно назвать Осетией-Аланией. С таким предложением выступил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В эфире Rutube-канала "Соловьёв Live" он отметил, что "стратегическая цель" по вхождению республики в состав России существовала ещё в 2014 году, когда Крым приобрёл российский статус по итогам всенародного голосования.

"Очень хотелось бы, чтобы это была не просто Осетия, а Осетия-Алания", — подчеркнул Бибилов.

Он добавил, что такое название позволит сохранить связь с предками.

Ранее Бибилов заявил, что власти республики постоянно консультируются с Москвой по проведению референдума, который позволит ей стать частью РФ.

По его словам, Южная Осетия — независимое государство, способное принимать жизненно необходимые решения. Президент пояснил, что основа для вхождения в состав России уже есть.