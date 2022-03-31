Единый субъект в составе РФ в случае объединения Южной и Северной Осетии можно назвать Осетией-Аланией. С таким предложением выступил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
В эфире Rutube-канала "Соловьёв Live" он отметил, что "стратегическая цель" по вхождению республики в состав России существовала ещё в 2014 году, когда Крым приобрёл российский статус по итогам всенародного голосования.
"Очень хотелось бы, чтобы это была не просто Осетия, а Осетия-Алания", — подчеркнул Бибилов.
Он добавил, что такое название позволит сохранить связь с предками.
Ранее Бибилов заявил, что власти республики постоянно консультируются с Москвой по проведению референдума, который позволит ей стать частью РФ.
По его словам, Южная Осетия — независимое государство, способное принимать жизненно необходимые решения. Президент пояснил, что основа для вхождения в состав России уже есть.
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