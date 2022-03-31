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Автор Юлия Миленина

Климов: Япония может разрушить весь прогресс в отношениях с РФ из-за Курил

Мир

Власти Японии, заявляя об "оккупированном Россией" статусе Курильских островов, разрушают все договорённости, достигнутые их предшественниками в ходе диалога с РФ. Об этом заявил руководитель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Климов: Япония может разрушить весь прогресс в отношениях с РФ из-за Курил

Он отметил в беседе с РИА Новости, что с 1945 года Япония находится под оккупацией США, на её территории расположено огромное количество американских баз. Именно поэтому, по мнению политика, Токио возвращается к старой формулировке о Курильских островах.

"Это означает попытку нынешних руководителей Японии разрушить всё то, что было сделано их предшественниками за период с конца 80-х годов в части российско-японских отношений", — сказал Климов.

Как подчеркнул политик, японские транснациональные компании продолжат работать в РФ, пока не получат жёстких инструкций из Токио. Он убеждён: в Японии много рационально мыслящих людей, которые осознают, что мир не нужно рассматривать только через призму нескольких островов.

Климов также предупредил Японию о возможном получении репутации "недружественного государства" от РФ.

Ранее сообщалось, что японские власти вернули Южным Курильским островам статус "незаконно оккупированной территории".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы япония андрей климов
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