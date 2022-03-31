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Автор Екатерина Широкова

Зеленский обратился к Австралии: нужно ввести "мощные" санкции против РФ

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент Австралии ввести против России "мощные санкции". В своём обращении глава Незалежной заявил, что российская сторона "шантажирует" весь мир ядерным оружием.

Как подчеркнул Зеленский, санкции необходимо вводить до тех пор, пока Москва не перестанет использовать шантаж.

"Нам нужны новые санкции против России, мощные санкции до тех пор, пока она не прекратит шантажировать другие страны своими ядерными ракетами", — заявил президент Украины в своём видеообращении.

Как пояснил Зеленский, под "мощными" ограничениями он имеет в виду закрытие международных портов для российских кораблей и прекращение торговли.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
россия украина австралия владимир зеленский
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