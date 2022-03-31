Президент Бибилов: "объединение Осетий" в составе России необходимо

Руководитель Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что власти республики принимают участие в консультациях с Москвой по проведению референдума о присоединении к России. По словам президента, граждане хотят войти в состав этой страны, их мнение "известно".

"Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть. Южная Осетия — независимое государство и может принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми", — подчеркнул Бибилов эфире телеканала "Россия-24".

По мнению лидера, Южной Осетии нужно объединиться с Северной Осетией. Процедуры по данному процессу уже есть в РФ, отметил президент.

Ранее пресс-секретарь Бибилова заявил, что референдум в Южной Осетии может пройти после президентских выборов. Данное голосование состоится 10 апреля этого года.