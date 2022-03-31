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Автор Юлия Миленина

Захарова: использование детских образов для создания фейков — конёк Запада

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие западные политики верят в сюжеты "украинской фабрики фейков" с использованием детских образов.

Захарова: использование детских образов для создания фейков — конёк Запада

Она назвала "коньком Запада" публикацию такой информации для подкрепления ложных данных.

В своём Telegram-канале Захарова напомнила, что недавно глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр разместила пост о шестилетней девочке Варе, которая якобы продавала цветы для сбора денег на бронежилет для украинского солдата вместо покупки нового телефона.

"Сюжет взяла у очередной украинской фабрики фейков, участвующей в оголтелой антироссийской информационной кампании. Не удивлюсь, если финансируется эта помойка по линии USAID", — написала дипломат.

Захарова также добавила, что в искренность таких постов с использованием детских образов уже никто не верит. Кроме того, она подчеркнула: Пауэр, будучи профессиональным журналистом, давно занимается пропагандой.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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