Opinion: французский генерал уходит с поста из-за недочётов в работе по Украине

Руководитель военной разведки Франции Эрик Видо досрочно покинул свою должность из-за выявленных недочётов в работе, связанных с событиями на Украине. Об этом сообщает Opinion, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, французский генерал был вынужден покинуть пост спустя всего семь месяцев после назначения. Источники в военных кругах, знакомые с ситуацией, пояснили, что Видо "плохо понимал" суть украинского конфликта. Кроме того, он провёл мало брифингов по этой теме.

"Во вторник начальник штаба ВС Франции сообщил Видо, что генерал летом будет отправлен в отставку. Однако сам глава военной разведки решил незамедлительно уйти с поста", — сказано в материале.

В оборонных структурах Франции считают, что Видо на посту директора военной разведки может заменить генерал Жак де Монго.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора рассказал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону о ежедневных преступлениях украинских националистов.