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Автор Юлия Миленина

WP: отношения США с Саудовской Аравией и ОАЭ обострились на фоне спецоперации

Мир

На фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины растёт напряжённость в отношениях между США и странами Персидского залива, ОАЭ и Саудовской Аравией. Об этом сообщает Washington Post.

WP: отношения США с Саудовской Аравией и ОАЭ обострились на фоне спецоперации

В материале газеты перечислены причины, которые привели к обострению отношений:

  • Нежелание ОАЭ и Саудовской Аравии увеличивать добычу нефти, несмотря на подорожание энергоносителей в Европе и Штатах;
  • Вопросы об "осуждении" или "поддержке" российской спецоперации на Украине.

По информации издания, в администрации американского лидера Джо Байдена считают, что страны Персидского залива должны "громче" выступать против спецоперации РФ.

При этом WP подчёркивает: связи США с ОАЭ и Саудовской Аравией ослабевают в связи с недостаточной решительностью Байдена, ведь он не в силах оперативно реагировать на ракетные удары по странам Персидского залива со стороны повстанцев-хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном.

Кроме того, власти ОАЭ недовольны тем, что США вовремя не поставляют им свои истребители.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша оаэ иран саудовская аравия
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