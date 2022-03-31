На фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины растёт напряжённость в отношениях между США и странами Персидского залива, ОАЭ и Саудовской Аравией. Об этом сообщает Washington Post.
В материале газеты перечислены причины, которые привели к обострению отношений:
По информации издания, в администрации американского лидера Джо Байдена считают, что страны Персидского залива должны "громче" выступать против спецоперации РФ.
При этом WP подчёркивает: связи США с ОАЭ и Саудовской Аравией ослабевают в связи с недостаточной решительностью Байдена, ведь он не в силах оперативно реагировать на ракетные удары по странам Персидского залива со стороны повстанцев-хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном.
Кроме того, власти ОАЭ недовольны тем, что США вовремя не поставляют им свои истребители.
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