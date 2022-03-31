Шеремет: власти Украины неизбежно признают российский статус Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что власти Украины неизбежно признают Крым частью России.

По его словам, отказ украинских политиков оперативно принимать решение по признанию полуострова следует трактовать как их "личное горе". Он отметил в беседе с РИА Новости, что сейчас киевский режим всячески противится обсуждать эту тему, затягивая урегулирование проблемы.

"То, что нынешняя украинская власть противится этому решению, — это их личное горе. Все их заявления нам глубоко параллельны", — сказал Шеремет.

Политик назвал высказывания киевских чиновников о возвращении Крыма под контроль Украины результатом их "политической агонии". Он подчеркнул: полуостров будет однозначно признан в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что квартира президента Украины Владимира Зеленского, расположенная в Ялтинском регионе Крыма, попадёт под национализацию.