EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

РИА Новости: квартира Зеленского в Крыму попадёт под национализацию

Мир

В перечень недвижимости украинских олигархов и политиков, которая подлежит национализации в Крыму, будет включена квартира президента Украины Владимира Зеленского

РИА Новости: квартира Зеленского в Крыму попадёт под национализацию

Зеленский владеет апартаментами в посёлке Ливадия, расположенном в Ялтинском регионе, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

"В список имущества, попадающего под национализацию, включат апартаменты Зеленского в Ливадии", — подтвердили в крымском правительстве.

Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что собственность на полуострове также есть у председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, главы Нацбанка Кирилла Шевченко и руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника. По его словам, специалисты ФСБ продолжают выявлять данные о наличии имущества в Крыму у киевских чиновников.

При этом, как отметил Аксёнов, Зеленский и приближённые к нему политики всегда вовремя оплачивали коммунальные платежи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
Sberbank
Новости
Россия объявляет режим тишины для обеспечения безопасности гумкоридоров
РИА Новости: квартира Зеленского в Крыму попадёт под национализацию
Лавров: несмотря на давление США, власти Афганистана держат страну "на плаву"
Босоногий словак на угнанном в Италии самолёте полетал над базой ВМФ Франции
Захарова: мир на Украине не входит в планы США — "марионеточный режим"
Fox News: Пентагон оплачивал разработки "смертельных патогенов" на Украине
Юрист: нехватка документов или обман ФНС — причины для отказа в налоговом вычете
Басурин: пойманных в ДНР иностранных наёмников будут судить
Эксперт: западный софт включён в работу госорганов РФ в очень большом объёме
CNN: Киев просит у США самолёты Су-25 российского производства
Популярное
Мир. Новости мира
"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника

Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.

"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Шоу-бизнес
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Мир. Новости мира
Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена
Политика. Новости и аналитика
Кадыров уверен, что формулировка заявлений Мединского ошибочна
Ирина Шлионская Заброшенный город Бостон Миллс приобрёл славу "адского места" Ирина Шлионская Любовь Степушова В Казахстане организовали травлю русской за одобрение действий России на Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Иудеи не могли произносить, но записали имя Бога Игорь Буккер
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подается на израильское гражданство
Кремль
Стратегия или позор в Стамбуле: все ждут объяснений от Путина
Песков попросил призывающих идти до конца на Украине не поддаваться эмоциям
Мир. Новости мира
Песков попросил призывающих идти до конца на Украине не поддаваться эмоциям
Последние материалы
Лавров: несмотря на давление США, власти Афганистана держат страну "на плаву"
Босоногий словак на угнанном в Италии самолёте полетал над базой ВМФ Франции
Захарова: мир на Украине не входит в планы США — "марионеточный режим"
Fox News: Пентагон оплачивал разработки "смертельных патогенов" на Украине
Юрист: нехватка документов или обман ФНС — причины для отказа в налоговом вычете
Басурин: пойманных в ДНР иностранных наёмников будут судить
Эксперт: западный софт включён в работу госорганов РФ в очень большом объёме
CNN: Киев просит у США самолёты Су-25 российского производства
Песков: весь российский экспорт скоро может быть оценен в рублях
Дональд Туск: цена на хлеб в Польше скоро взлетит в четыре раза
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников