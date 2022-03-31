РИА Новости: квартира Зеленского в Крыму попадёт под национализацию

В перечень недвижимости украинских олигархов и политиков, которая подлежит национализации в Крыму, будет включена квартира президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский владеет апартаментами в посёлке Ливадия, расположенном в Ялтинском регионе, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

"В список имущества, попадающего под национализацию, включат апартаменты Зеленского в Ливадии", — подтвердили в крымском правительстве.

Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что собственность на полуострове также есть у председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, главы Нацбанка Кирилла Шевченко и руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника. По его словам, специалисты ФСБ продолжают выявлять данные о наличии имущества в Крыму у киевских чиновников.

При этом, как отметил Аксёнов, Зеленский и приближённые к нему политики всегда вовремя оплачивали коммунальные платежи.