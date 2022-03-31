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Автор Ольга Лебедева

Гарантии безопасности для Украины: Берлин обещает, США раздумывают

Мир

Германия "на 100%” готова предоставить Украине те или иные гарантии безопасности, в то время как правительство США все еще "находится в постоянных переговорах” с Киевом, по словам официальных лиц обеих стран.

Комментарии появились в среду после того, как появились подробности российско-украинских мирных переговоров в Стамбуле и стало понятно, что Киев ожидал от Москвы и западных столиц конкретных обещаний в обмен на согласие на демилитаризацию.

"Если гарантии необходимы, то Германия их даст”, — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок немецким СМИ, добавив, что Украина "может рассчитывать на поддержку ФРГ", которая "солидарна с ней на 100%”.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Берлин "в целом готов” дать гарантии безопасности, но не уточнил, будет ли это включать военную помощь.

Напомним, Киев постоянно призывает западных союзников прояснить позицию по возможному вступлению Украины в НАТО или, по крайней мере, предоставить ей альтернативные договоренности. Однако, во вторник украинские переговорщики заявили, что Незалежная готова отказаться от своих амбиций вступить в НАТО, разместить иностранные военные базы и войска или искать ядерное оружие. В обмен на это Киев хочет, чтобы Россия не возражала против его вступления в Европейский Союз.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина германия
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