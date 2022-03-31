Политолог Александра де Хоп Шеффер заявила в своей статье для Le Monde, что геополитический кризис на Украине приведёт в целом к усилению зависимости европейских стран от Соединённых Штатов. Так, Евросоюзу уже пришлось поступиться своими планами по развитию проекта о европейской обороне и срочно попроситься под крылышко НАТО.
"Американский жандарм вернулся в Европу", — иронизирует политолог, отмечая при этом, что в Европе число американских военных увеличилось за последние пару месяцев с 80 тыс. до 100.
Автор статьи пишет, что теперь желание Европы добиться автономии, за которую, в частности, выступала Франция, кажется почти несбыточной мечтой, которую потеснили гарантии безопасности со стороны Штатов, их СПГ и оборонка.
По мнению Александры, возвращение США в Европу будет сопровождаться чрезмерным давлением со стороны Вашингтона: например, чтобы страны Европы давали больше денег на вынужденную безопасность, а также ужесточили риторику в отношении Китая.
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