Le Monde: кризис на Украине приведёт к усилению зависимости Европы от США

Политолог Александра де Хоп Шеффер заявила в своей статье для Le Monde, что геополитический кризис на Украине приведёт в целом к усилению зависимости европейских стран от Соединённых Штатов. Так, Евросоюзу уже пришлось поступиться своими планами по развитию проекта о европейской обороне и срочно попроситься под крылышко НАТО.

"Американский жандарм вернулся в Европу", — иронизирует политолог, отмечая при этом, что в Европе число американских военных увеличилось за последние пару месяцев с 80 тыс. до 100.

Автор статьи пишет, что теперь желание Европы добиться автономии, за которую, в частности, выступала Франция, кажется почти несбыточной мечтой, которую потеснили гарантии безопасности со стороны Штатов, их СПГ и оборонка.

По мнению Александры, возвращение США в Европу будет сопровождаться чрезмерным давлением со стороны Вашингтона: например, чтобы страны Европы давали больше денег на вынужденную безопасность, а также ужесточили риторику в отношении Китая.