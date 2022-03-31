Зеленский вернул посла из Грузии за отказ Тбилиси помогать Киеву: "Ищите работу"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении нескольких послов из стран, которые отказались помочь Незалежной. Так, в Киев вернулся представитель дипмиссии в Грузии и готовится к отбытию дипломат из Марокко.

По словам Зеленского, никакой помощи Киеву ни от стран, ни от украинских специалистов, которые в них работают, нет.

"Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращён посол из Грузии. При всём уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу", — заявил Зеленский в своём видеообращении.

Кроме того, президент Незалежной предупредил дипломатов, которые работают ещё в нескольких странах:

Латинской Америке,

на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии,

странах Африки.

Он подчеркнул, что ждёт конкретных действий от представителей дипмиссии в "ближайшие дни".