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Автор Игорь Рябов

Брюс Уиллис завершил актёрскую карьеру из-за расстройства речи

Мир

Голливудский актёр Брюс Уиллис завершает актёрскую карьеру из-за проблем со здоровьем.

Врачи диагностировали ему афазию (расстройство речи), сообщила бывшая супруга голливудского актера Деми Мур.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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