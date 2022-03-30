Голливудский актёр Брюс Уиллис завершает актёрскую карьеру из-за проблем со здоровьем.

Врачи диагностировали ему афазию (расстройство речи), сообщила бывшая супруга голливудского актера Деми Мур.

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