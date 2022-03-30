Лавров указал на "позитивное продвижение" в переговорах Москвы и Киева

Руководитель МИД России Сергей Лавров прокомментировал ход российско-украинских переговоров в Стамбуле. По словам министра, их результаты можно назвать положительными, однако важно понимать, что состоятся и другие мероприятия.

"Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат", — заявил глава МИД РФ во время конференции с коллегами из соседних по отношению к Афганистану стран.

Ранее Лавров сообщил, что украинские власти осознали необходимость утверждения неядерного и внеблокового статуса страны. Также до Киева донесли: темы Крыма и ЛДНР окончательно закрыты, отметил политик.