Минобороны РФ: Киев допускал применение беспилотников, распыляющих биооружие

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупредил, что Киев не исключал вероятности использования биологического оружия на территории ЛНР и ДНР, а также нашей страны. О подробностях опасной деятельности расскажут на специальном мероприятии, подчеркнул военный.

"Особый интерес представляют документы, свидетельствующие о планах применения киевским режимом беспилотных летательных аппаратов, способных нести и распылять смертельно-опасные вещества", — заявил генерал-майор в ходе брифинга.

Ранее бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке и Ливии Игорь Никулин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал информацию Минобороны РФ о работе Штатов над опасными патогенами в центрах на Украине.

"Уже создаётся оружие нового поколения, которое будет этнически специфичным и действовать по-разному на разные этносы. Вот чем американцы занимаются на Украине", — сказал Никулин.