Из состава Украины могут выйти ещё несколько регионов, заявили в Крыму

Украина рискует потерять ещё несколько регионов, может встать вопрос о выходе из её состава Херсона, Запорожья, Харькова и других городов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Политик сообщил об этом на своей странице ВКонтакте.

"Крым и Донбасс никогда больше украинскими не будут. Уже сейчас вопрос может стоять только о том, будут ли когда-либо украинскими Херсон, Запорожье, Харьков. Не исключено, что к следующему туру переговоров актуальным станет вопрос о том, будут ли когда-либо украинскими Чернигов, Николаев, Одесса", — написал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный рассказал, каково значение итогов переговоров между Россией и Украиной, прошедших 29 марта в Стамбуле. По его словам, российские позиции выражены чётко и ясно, и переговоры есть смысл продолжать, только если другая сторона согласится на те конкретные предложения, которые озвучены РФ.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.