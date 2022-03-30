Мединский: Украина согласилась на принципиальные требования России по НАТО

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что Украина согласилась на принципиальные требования российской стороны по НАТО и военным базам. Об этом политик рассказал по итогам переговоров с украинской делегацией в Стамбуле.

По словам Мединского, Украина впервые выразила свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений. Он подчеркнул, что украинская сторона в своих предложениях обязуется проводить военные учения только в случае согласия государств-гарантов, в числе которых и Россия.

Во вторник, 29 марта, глава российской делегации Мединский заявил, что Россия не хочет подвергать Киев большому военному риску, поэтому делает шаги по урегулированию конфликта. Так, Москва сделала два шага по снижению напряжённости, один из которых — деэскалация на киевском и черниговском направлениях.