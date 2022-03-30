Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает Норвегию в качестве потенциального поставщика газа как на Украину, так и в другие страны Европы. О своём отношении к этому вопросу Зеленский рассказал 30 марта в норвежском парламенте.
"Вы являетесь одним из самых ответственных поставщиков энергоресурсов. В мире доверие к Норвегии было и, я уверен, будет. Это резко контрастирует с тем, как ведёт себя Россия", — сообщил Зеленский, которого цитирует "Интерфакс".
Зеленский добавил, что переговоры с Норвегией относительно поставок газа на Украину на следующий отопительный сезон уже ведутся. Он уточнил, что речь идёт об объёме газа в 5 млрд кубометров.
Свою речь Зеленский завершил, выразив надежду на продолжительное украинско-норвежское сотрудничество в области поставок энергоресурсов.
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