Зеленский: Киев уже ведёт переговоры с Норвегией об импорте газа на Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает Норвегию в качестве потенциального поставщика газа как на Украину, так и в другие страны Европы. О своём отношении к этому вопросу Зеленский рассказал 30 марта в норвежском парламенте.

"Вы являетесь одним из самых ответственных поставщиков энергоресурсов. В мире доверие к Норвегии было и, я уверен, будет. Это резко контрастирует с тем, как ведёт себя Россия", — сообщил Зеленский, которого цитирует "Интерфакс".

Зеленский добавил, что переговоры с Норвегией относительно поставок газа на Украину на следующий отопительный сезон уже ведутся. Он уточнил, что речь идёт об объёме газа в 5 млрд кубометров.

Свою речь Зеленский завершил, выразив надежду на продолжительное украинско-норвежское сотрудничество в области поставок энергоресурсов.