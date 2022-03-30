Эстония призвала НАТО усилить обороноспособность стран Балтии

НАТО следует усилить свои возможности сухопутной, воздушной и морской обороны в Балтийском регионе, заявила в среду премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Нам понадобятся боеспособные подразделения, поддерживаемые вспомогательными средствами для обеспечения ПВО, ведения огня большой дальности и элементов управления. Мы должны перейти от воздушной полиции к противовоздушной обороне", — цитирует Reuters заявление Каллас на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании на военной базе Тапа в Эстонии.

Глава эстонского правительства заявила также о необходимости увеличения кораблей альянса в Балтийском море. Каллас подчеркнула, что в нынешней ситуации оборона стран Балтии недостаточно надёжна.

"Чтобы иметь мир, мы должны готовиться к войне", — заявила премьер-министр.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о планируемом увеличении в стране числа батальонов армии США.

"Некоторое время в Литве будут дислоцированы два американских батальона", — заявил глава Минобороны.