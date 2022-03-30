Эстония предложила восстанавливать Украину за счёт России

В Эстонии предложили восстанавливать Украину за счёт доходов России за поставки нефти и газа. Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что РФ должна "заплатить за то, что было сделано на Украине".

"Но для того, чтобы оказать немедленное влияние и заставить Россию заплатить за то, что было сделано на Украине, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии предложила временно депонировать платежи за газ и нефть в Россию и использовать их на восстановление Украины", — сказала она.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный рассказал, каково значение итогов переговоров между Россией и Украиной, прошедших 29 марта в Стамбуле. По его словам, российские позиции выражены чётко и ясно, и переговоры есть смысл продолжать, только если другая сторона согласится на те конкретные предложения, которые озвучены РФ.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.