Кедми: само существование России Запад считает нестерпимой угрозой

Израильский эксперт Яков Кедми полагает, что США и коллективный Запад считают угрозой любые успехи и развитие России, а потому всегда будут препятствовать достижению её целей.

По его мнению, спецоперация на Украине не влияет на отношение США и коллективного Запада к России, поскольку там рассматривают Киев как инструмент давления на Москву. А вот основные американские страхи проявляются в восприятии Китая.

"Самым опасным врагом для США является Китай, потому что он может достигнуть угрожающей им экономической, политической, военной мощи. То есть потенциальное развитие страны, потенциальный успех страны, развитие ее экономики — это само по себе является для американцев угрозой! Не уйгуры, не тибетцы, не Тайвань. Сам процесс превращения страны в развитую — это самая большая угроза для США", — сказал Кедми.

Сценарий развития России до уровня США и НАТО является нестерпимым для западных элит и они будут всячески этому препятствовать. И не важно, идет ли речь о политической, экономической, финансовой или военной мощи.

По словам Кедми, неважно, что будут делать Россия и Китай, "само ваше существование, само ваше развитие и успех являются для них нестерпимой угрозой".

"И они будут бороться против этого всегда, всеми силами, на которые способны. Украина в этом не играет и не будет играть никакой роли. Это самое основное, что надо запомнить. Это главная схватка", — заявил Кедми в эфире канала "Россия-1".

По словам Якова Кедми, США уже ввели все возможные санкции против России. По его мнению, Вашингтону более нечем надавить на Москву.

Впрочем, в Вашингтоне от планов по введению новых санкций не отказываются. Накануне о планах по этому поводу заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, который курирует разработку ограничительных мер.

По его словам, планируются "меры против дополнительных секторов, которые имеют решающее значение" для способности Российской Федерации управлять "своей военной машиной, потеря доступа к которым в конечном итоге подорвет возможности России создавать и поддерживать "инструменты" войны, зависящие от этих ресурсов".

По словам Уолли Адейемо, власти США собираются "принять меры для нарушения их важнейших цепочек поставок". Так что преждевременно делать вывод о том, что США откажутся от попыток усилить санкционное давление на Россию.