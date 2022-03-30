EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Кедми: само существование России Запад считает нестерпимой угрозой

Мир

Израильский эксперт Яков Кедми полагает, что США и коллективный Запад считают угрозой любые успехи и развитие России, а потому всегда будут препятствовать достижению её целей.

Кедми: само существование России Запад считает нестерпимой угрозой

По его мнению, спецоперация на Украине не влияет на отношение США и коллективного Запада к России, поскольку там рассматривают Киев как инструмент давления на Москву. А вот основные американские страхи проявляются в восприятии Китая.

"Самым опасным врагом для США является Китай, потому что он может достигнуть угрожающей им экономической, политической, военной мощи. То есть потенциальное развитие страны, потенциальный успех страны, развитие ее экономики — это само по себе является для американцев угрозой! Не уйгуры, не тибетцы, не Тайвань. Сам процесс превращения страны в развитую — это самая большая угроза для США", — сказал Кедми.

Сценарий развития России до уровня США и НАТО является нестерпимым для западных элит и они будут всячески этому препятствовать. И не важно, идет ли речь о политической, экономической, финансовой или военной мощи.

По словам Кедми, неважно, что будут делать Россия и Китай, "само ваше существование, само ваше развитие и успех являются для них нестерпимой угрозой".

"И они будут бороться против этого всегда, всеми силами, на которые способны. Украина в этом не играет и не будет играть никакой роли. Это самое основное, что надо запомнить. Это главная схватка", — заявил Кедми в эфире канала "Россия-1".

По словам Якова Кедми, США уже ввели все возможные санкции против России. По его мнению, Вашингтону более нечем надавить на Москву.

Впрочем, в Вашингтоне от планов по введению новых санкций не отказываются. Накануне о планах по этому поводу заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, который курирует разработку ограничительных мер.

По его словам, планируются "меры против дополнительных секторов, которые имеют решающее значение" для способности Российской Федерации управлять "своей военной машиной, потеря доступа к которым в конечном итоге подорвет возможности России создавать и поддерживать "инструменты" войны, зависящие от этих ресурсов".

По словам Уолли Адейемо, власти США собираются "принять меры для нарушения их важнейших цепочек поставок". Так что преждевременно делать вывод о том, что США откажутся от попыток усилить санкционное давление на Россию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай яков кедми
Sberbank
Новости
Психолог объяснила, почему весной на улицах появляются голые люди
Ксения Собчак пожаловалась на безденежье
Российский депутат: сокращение трудовой недели поможет в борьбе с безработицей
Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена
Семенович и Шаляпин резко отозвались о нью-эмигрантах шоу-бизнеса
Аналитик Беляев допустил укрепление рубля до 80 за доллар
Эстония предложила восстанавливать Украину за счёт России
Ширвиндт: "Задорнов грешил полувраньем, полуворовством"
ФАС заявила об антикартельных проверках пяти крупнейших дистрибьюторов сахара
Кедми: само существование России Запад считает нестерпимой угрозой
Популярное
Мир. Новости мира
Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене

Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.

Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Мир. Новости мира
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Мир. Новости мира
"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника
Общество
Из Совбеза РФ исключили учёных, призывающих к выходу из конфликта на Украине
Усам Оздемиров Эмбарго и "зелёный" переход: Европа оказалась в ловушке Усам Оздемиров Шиям Ядагири России суждено выиграть битву с силами зла Шиям Ядагири Игорь Буккер Думать не больно: Fox News раскрывает истинные цели США Игорь Буккер
Шоу-бизнес
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Мир. Новости мира
Зеленский держит свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию
Политолог Марков объяснил, зачем Россия хочет отвести войска от Киева
Политика. Новости и аналитика
Политолог Марков объяснил, зачем Россия хочет отвести войска от Киева
Последние материалы
Ксения Собчак пожаловалась на безденежье
Российский депутат: сокращение трудовой недели поможет в борьбе с безработицей
Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена
Семенович и Шаляпин резко отозвались о нью-эмигрантах шоу-бизнеса
Аналитик Беляев допустил укрепление рубля до 80 за доллар
Эстония предложила восстанавливать Украину за счёт России
Ширвиндт: "Задорнов грешил полувраньем, полуворовством"
ФАС заявила об антикартельных проверках пяти крупнейших дистрибьюторов сахара
Кедми: само существование России Запад считает нестерпимой угрозой
Эмбарго и "зелёный" переход: Европа оказалась в ловушке
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников