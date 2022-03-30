Голландская партия заявила об отказе слушать речь Зеленского в парламенте

Представители голландской партии "Форум за демократию" заявили о своём отказе слушать выступление президента Украины Владимира Зеленского, которое запланировано в онлайн-формате на 31 марта в парламенте Нидерландов. В партии добавили, что не собираются ни присутствовать при выступлении украинского лидера, ни принимать участие в дебатах после него.

"Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил одиннадцать (!) политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки", — объяснили свою позицию в голландской партии.

Среди других причин, по которым парламентарии не желают слушать Зеленского на высшем уровне, они отметили факты его участия в сомнительных финансовых операциях, а также то, что украинские военные часто появляются на фото и видео с нацистской символикой, и совершают соответствующие действия, о которых стало известно даже им.

"А недавно в социальные сети также просочились ужасающие акты насилия над, казалось бы, беспомощными российскими военнопленными со стороны, скорее всего, украинских войск. Все это делает его видеовыступление в нашем парламенте, мягко говоря, неуместным", — заключили представители партии, слова которых приводит РИА Новости.

Парламентарии Нидерландов подчеркнули, что эмоции или чья-то речь — это неуместные аргументы для того, чтобы принять одну из сторон. Кроме того, парламент не является местом "для односторонних заявлений", уверены в "Форуме за демократию".