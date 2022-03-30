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Автор Юлия Миленина

Песков попросил призывающих идти до конца на Украине не поддаваться эмоциям

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призывы некоторых россиян идти до конца на Украине. По его словам, "Сталинграды" в ходе военной спецоперации исключены.

Песков попросил призывающих идти до конца на Украине не поддаваться эмоциям

Он отметил на встрече с журналистами, что переговоры по урегулированию ситуации не прекращаются, в них участвуют профессиональные политики. Пресс-секретарь президента РФ порекомендовал доверять им.

"Никаких "Сталинградов" у нас в календаре нет и быть не должно. Главное, здесь не должно быть места эмоциям", — подчеркнул Песков.

Государственный деятель также напомнил: позиция российской стороны логична и имеет прочную подоснову. Он добавил, что требования Москвы к Киеву не изменились за время переговоров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "закончить начатое" на Украине. Он уточнил, что потерял близких людей в ходе спецоперации.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий песков
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