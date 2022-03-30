Песков попросил призывающих идти до конца на Украине не поддаваться эмоциям

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призывы некоторых россиян идти до конца на Украине. По его словам, "Сталинграды" в ходе военной спецоперации исключены.

Он отметил на встрече с журналистами, что переговоры по урегулированию ситуации не прекращаются, в них участвуют профессиональные политики. Пресс-секретарь президента РФ порекомендовал доверять им.

"Никаких "Сталинградов" у нас в календаре нет и быть не должно. Главное, здесь не должно быть места эмоциям", — подчеркнул Песков.

Государственный деятель также напомнил: позиция российской стороны логична и имеет прочную подоснову. Он добавил, что требования Москвы к Киеву не изменились за время переговоров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "закончить начатое" на Украине. Он уточнил, что потерял близких людей в ходе спецоперации.