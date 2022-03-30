Fox News: Белый дом намерен отстранить Путина от власти

Скандальная речь президента США Джо Байдена в Варшаве вовсе не простая оплошность, он проговорился о реальных целях своей администрации в отношении России. Белый дом ставит перед собой цель по смене власти в РФ. Об это заявила бывший конгрессмен от Гавайев Тулси Габбард.

"Это была вовсе не оплошность… Президент Байден просто сказал вслух, каковы цели и задачи политики его администрации, которые заключаются в смене режима в России, чтобы отстранить Путина от власти. Они делают это, используя основное оружие экономической войны", — высказалась она в эфире Fox News.

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Байден своей речью в Варшаве объявил новую Холодную войну.

Президент США выступил в субботу, 26 марта, в Варшаве в ходе своего европейского турне с анонсированной "исторической" речью. Он оскорбил президента России, назвав его "мясником", обвинил во лжи и "мерзости" и отметил, что российский лидер "не может вечно оставаться у власти". Это, по сути, демонстрация готовности и призыв к свержению легитимного лидера суверенной страны.