Британские власти сообщили, что намерены объявить ограничительные меры в отношении ДНР и ЛНР. Также депутаты готовятся продемонстрировать новый проект санкций против России.
"Санкции в отношении Крыма будут распространены на неподконтрольные правительству (Киеву. — Прим. ред.) районы Донецкой и Луганской областей в рамках нового законодательства, внесённого в парламент", — заявили в МИД Великобритании, передаёт ТАСС.
Жертвами нового пакета ограничений для сдерживания РФ оказались олигархи и их бизнес. В правовом акте указали, что частные самолёты и яхты российских предпринимателей не будут технически обслуживать на территории Королевства.
Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд рассказала о желании Штатов расширить антироссийские санкции. Также представитель Вашингтона предупредила, что американские власти могут ужесточить уже существующие меры сдерживания.
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Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.