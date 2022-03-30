Лондон планирует ввести санкции против ДНР и ЛНР по примеру Крыма

Британские власти сообщили, что намерены объявить ограничительные меры в отношении ДНР и ЛНР. Также депутаты готовятся продемонстрировать новый проект санкций против России.

"Санкции в отношении Крыма будут распространены на неподконтрольные правительству (Киеву. — Прим. ред.) районы Донецкой и Луганской областей в рамках нового законодательства, внесённого в парламент", — заявили в МИД Великобритании, передаёт ТАСС.

Жертвами нового пакета ограничений для сдерживания РФ оказались олигархи и их бизнес. В правовом акте указали, что частные самолёты и яхты российских предпринимателей не будут технически обслуживать на территории Королевства.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд рассказала о желании Штатов расширить антироссийские санкции. Также представитель Вашингтона предупредила, что американские власти могут ужесточить уже существующие меры сдерживания.