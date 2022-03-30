РФ направила ноту в МИД ФРГ из-за инцидента с мемориалом советским воинам

Посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с инцидентом с мемориалом павшим советским воинам в берлинском Тиргартене.

По информации российского диппредставительства, в ночь на 30 марта неизвестные накрыли чехлами цветов флага Украины советские танки на мемориале в районе Тиргартен.

В посольстве отреагировали на инцидент нотой, в которой выразили возмущение случившимся.

"Посольство направило ноту в МИД ФРГ с указанием на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии… Потребовали найти и привлечь виновных к ответственности", — цитирует сообщение посольства ТАСС.

Ранее немецкие СМИ сообщили со ссылкой на полицию, что берлинским правоохранителям пока неизвестно об инциденте с мемориалом в Тиргартене. При этом в полиции отметили, что пока мемориалу не нанесён ущерб, каких-либо действий предпринимать не планируется.