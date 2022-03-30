Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти РФ недооценили возможности украинской армии. По мнению политика, из-за этого Москва пересматривает планы во время спецоперации по принуждению к миру.
"Этим объясняются её (России. — Прим. ред.) обязательства пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта", — подчеркнул Столтенберг в беседе с Le Monde.
По его словам, российские власти не смогли объективно оценить свои силы. При этом генсек альянса указал на необходимость осторожно комментировать переговоры Москвы и Киева в Стамбуле.
Ранее советник президента РФ, руководитель делегации со стороны нашей страны Владимир Мединский сообщил, что Россия делает два шага навстречу Украине, чтобы прекратить эскалацию. Вместе с этим в Минобороны заявили о решении "кардинально сократить" силовую активность на киевском и черниговском направлении.
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