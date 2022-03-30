В Польше сделают всё, чтобы отказаться от российской нефти до конца года

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что государство намерено отказаться от российской нефти до конца 2022 года.

"Мы будем делать всё, чтобы до конца года отказаться от российской нефти", — сообщил он.

Кроме того, председатель правления польского топливного концерна Orlen Даниель Обайтек заметил, что помехой не будет и тот факт, что договорённости по поставкам действуют до 2024 года.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен заблокировать поставки российской нефти в Сербию. Хорватский государственный оператор нефтепроводов JANAF заявил, что прекратит поставки нефти сербской нефтегазовой компании NIS с середины мая из-за санкций, введённых ЕС против России.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял это как акт агрессии и стал вводить санкции против РФ.