Немецкий химконцерн BASF заявил о невозможности заменить газ из РФ

Представители крупного немецкого химического концерна BASF заявили, что Германия ничем не сможет заменить российский газ в ближайшее время, если власти ФРГ введут эмбарго. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Член наблюдательного совета корпорации Михаэль Вассилиадис отметил в интервью изданию, что порядка 40 тысяч сотрудников завода окажутся под угрозой увольнения в случае изменений, так как альтернативы топливу из РФ сейчас нет.

"В короткие сроки компенсировать поставки газа не удастся", — подтвердил председатель совета директоров концерна BASF Мартин Брудермюллер.

Кроме того, сотрудники корпорации опасаются, что даже при частичном сокращении поставок российского газа в ФРГ придётся ограничить выпуск ряда важных товаров, например, удобрений. Издание отмечает, что именно РФ предоставляет компании аммониак, используемый для их изготовления.

Ранее в Министерстве экономики Германии заявили, что страна не намерена оплачивать российский газ рублями, так как это нарушает действующие соглашения.