Сенатор Климов: слова Байдена о Путине объясняются психологическим давлением

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов считает, что необдуманные и недипломатичные высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина вызваны внутренними проблемами США, которые, вкупе с физической слабостью, оказывают сильное влияние на психологическое состояние главы страны.

"В США сильнейшая со времен Великой депрессии инфляция и политический хаос. Байден ищет виновных в этом и позволяет себе безответственные высказывания в сторону России. Байден находится сейчас под сильнейшим психологическим давлением. Это, помимо его физического состояния, приводит к срывам — и он говорит именно то, что думает, не оглядываясь на предполагаемые для такого уровня политики тактичность и правила приличия", — сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью газете "Взгляд".

По словам сенатора, не добавляют оптимизма и выдержанности Байдену и его стремительно падающие рейтинги, о которых ему еженедельно докладывают. Причём, как уточнил Климов, речь идёт не только о падении личного рейтинга Байдена, но и в целом Демократической партии, что может привести к потере мест в обеих палатах Конгресса.

"Таким образом Байден, чья психологическая подготовка куда слабее, чем, например, у профессиональных разведчиков, скатывается на такую риторику против Путина", — сказал Климов.

29 марта в своей речи в Варшаве Байден заявил, что такой человек, как Путин, "не должен находиться у власти". Позже он добавил, что "выражал своё моральное негодование" и не собирается брать свои слова обратно или извиняться.