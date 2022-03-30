Польша готова наложить запрет на поставки угля из России, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер в разговоре с представителями прессы. При этом Варшава не намерена дожидаться решения Еврокомиссии по данному поводу, поэтому соответствующий законопроект будет внесён в Сейм в ближайшее время.
По словам Мюллера, данное решение продиктовано "соображениями безопасности". Он также отметил "пассивность" европейского руководство относительно введения новых антироссийских санкций. В связи с этим Варшава решила взять инициативу в свои руки и подготовить закон о "противостоянии российской агрессии".
Представитель польского кабмина подчеркнул, что это решение может вступить в конфликт с существующими нормами ЕС, но отметил, что ждать реакции Брюсселя больше нет возможности, необходимо действовать прямо сейчас.
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