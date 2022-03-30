Минэкономики ФРГ: платить рублями за газ Германия не будет — есть "план"

В Минэкономики Германии заявили, что не собираются оплачивать российский газ рублями и нарушать существующие контракты. Кроме того, вице-канцлер страны, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек подчеркнул, что в ФРГ запустили "чрезвычайный план".

План разработан на случай, если российская сторона перекроет вентиль и остановит поставки голубого топлива. Как пояснил Хабек, решение отказаться от рублёвой оплаты они приняли совместно с энергетическими фирмами.

"Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию", — заявил министр на пресс-конференции в Берлине.

Какой именно план запустили власти ФРГ и что он подразумевает под "чрезвычайностью", политик не пояснил.