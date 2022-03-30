Посол Антонов назвал обвинения РФ в кризисе продовольствия в мире инсинуациям

Обвинения в продовольственном кризисе на Украине и во всём мире, которые США выдвигают против России, не имеют под собой никаких оснований. Таким образом ведётся информационная война против РФ, уверен российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Ответственно заявляем: инсинуации о том, что наши Вооружённые Силы разрушали гражданскую инфраструктуру, уничтожали суда с продовольствием, предназначавшиеся для экспорта в другие страны, не соответствуют действительности", — сказал Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале посольства.

Таким образом глава российской дипмиссии прокомментировал заявление первого зама госсекретаря США Уэнди Шермана, которая объявила, что Россия бомбила как минимум три корабля с грузом, выходивших из портов Чёрного моря. При этом доказательств причастности Москвы к бомбардировкам судов у Вашингтона не оказалось.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины.