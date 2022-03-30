Блогер Подоляка о переговорах в Турции: Не надо паники, Хасавюрта 2.0 не будет

Прошедший во вторник в Стамбуле очередной — четвёртый — раунд переговоров Россия — Украина вызвал в российском медиапространстве и соцсетях волну паники, с украинской стороны — всплеск ликования.

Главу делегации России Владимира Мединского поспешили обвинить в "сливе" переговоров за то, что он назвал встречу "конструктивной" и назвал позицию контрагентов "понятно сформулированной". В Сети сразу же появились высказывания типа "всё пропало, всё было зря, мы опять уходим, заключая позорный мир и не закончив начатое".

Политаналитик Юрий Подоляка призвал россиян "не паниковать зря" и не думать, что "Россия сдаёт Украину и идёт с Киевом на подписание так называемого Хасавюрта 2.0".

"Та волна паники, которая сейчас накрывает российское общество, во многом искусственна, — заявил он в эфире своего YouTube-канала. — На сегодняшний день существует сразу несколько важных маркеров, говорящих о том, что Россия продолжит спецоперацию на Украине до полной реализации поставленных заранее перед Вооружёнными силами целей. Один из них — формирование военно-гражданских администраций в освобождённых российскими военными населённых пунктах".

Для справки

Хасавюртовские соглашения. 31 августа 1996 года представители федеральной власти Российской Федерации и руководства самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии в городе Хасавюрте заключили соглашение о "Принципах определения основ взаимоотношений между РФ и Чеченской Республикой".