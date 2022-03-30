Журналист Daily Wire: США столкнутся с нехваткой еды из-за политики Байдена

Президент США Джо Байден проводит неверную экономическую политику, которая вскоре приведёт к нехватке еды в стране. Об этом заявил журналист The Daily Wire Майкл Ноулз на своём YouTube-канале.

Он напомнил, что Байден управляет государством уже 14 месяцев. По его словам, за этот период инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Кроме того, стоимость бензина бьёт все исторические рекорды.

"Экономика просто останавливается, а теперь ещё США столкнулись с невиданной нехваткой продовольствия", — отметил автор материала.

Ноулз подчеркнул: американцы не ожидали, что во время президентства Байдена в стране начнут происходить такие негативные изменения. При этом, как пояснил журналист, лидер США "отмахивается" от экономических проблем.

"Как будто всё это является нормой", — заключил представитель The Daily Wire.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявлял, что Байден сам загнал себя в ловушку, решив ограничить экспорт углеводородов из РФ. Он убеждён: после подорожания бензина в США также вырастут цены на остальные продукты и услуги.