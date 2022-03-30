Посольство РФ о политике Госдепа: подрыв дипломатии показывает бессилие Запада

Госдеп США противоречит заявлениям американских политиков о приверженности дипломатической работе. Об этом сообщается в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Такое обвинение со стороны России последовало после того, как пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс поприветствовал решение о высылке российских дипломатов из европейских стран.

"Приветствие Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании проблем", — сказано в официальном Telegram-канале посольства.

В дипмиссии призвали американских партнёров отказаться от "деструктивного курса на подрыв дипломатии". Сотрудники посольства убеждены: дипломатическая работа крайне важна в условиях мировой напряжённости. Кроме того, они поддержали своих коллег, которые в последнее время сталкивались с недружественными действиями западных государств. По их мнению, такие шаги демонстрируют "бессилие Запада".

Ранее из Бельгии, Ирландии, Чехии и Нидерландов выслали свыше 40 российских дипломатов. Все они обвиняются в "шпионаже и угрозе безопасности".