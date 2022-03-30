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Автор Ольга Лебедева

Из-за дефицита воды в Донецке с 30 марта отключат и отопление

Мир

В Донецке заканчивается вода. Запасов, даже если экономить, хватит всего на две недели.

Из-за дефицита воды в Донецке с 30 марта отключат и отопление

На этом фоне центральное отопление в городе будет отключено с 30 марта, а не с 15 апреля, как это делалось всегда.

Мэр города Алексей Кулемзин пояснил:

"Катастрофическая нехватка воды потребовала перехода на сокращение водоснабжения для населения. Но и это не решило проблему. Запасов хватит от силы на четырнадцать дней".

Дефицит воды вызван террористической тактикой украинских карателей, обстрелы которых повредили Южно-Донбасский водовод. Сейчас жители города получают воду из резервного водохранилища.

Как сообщил Штаб территориальной обороны ДНР, в Донецке подача воды осуществляется раз в 48 часов.

"Вода будет подаваться с 19.00 до 21.00. Дончанам рекомендуют запастись водой на несколько суток", — говорится в объявлении, размещённом в социальных сетях.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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