В США заявили, что будут продолжать создавать проблемы России

Американские власти продолжат оставаться проблемой Москвы и после урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-помощника главы Минфина США Пола Робертса.

"Неясно, позволит ли Вашингтон своей марионетке Зеленскому подписать соглашение или придерживаться его после подписания. Вашингтон продолжит создавать проблемы России", — сказал политик.

По его словам, с ситуацией, которая сложилась с Украиной нужно разбираться сейчас, а не ждать, когда она вновь проявит себя.

Робертс отмечает, что Москва не должна подписывать соглашений, если в них не будет признания Украиной того, что Крым и Донбасс — не часть Украины.

"Были гаранты "минских соглашений", они ничего не сделали. Зачем вновь повторять ошибку?" — задался вопросом бывший чиновник.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев будет продолжать переговорный процесс с Россией и надеется на их результативность, но при этом Украина хочет получить реальные гарантии безопасности, следует из видеообращения главы государства.