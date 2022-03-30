Конфликт на Украине создаёт всему миру проблемы с продовольствием и топливом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, основным показателем к этому стал рост цен во многих странах.
Как подчеркнул госсекретарь, особенно сложно ситуация складывается вокруг поставок пшеницы и топлива.
"Цены на энергоносители — ещё одна проблема", — говорится на сайте Госдепартамента США. — Европа очень сосредоточена на идее, что сейчас нужно диверсифицировать поставки российского газа и нефти".
Блинкен уточнил, что Россия использует энергоносители как "инструмент политики", поэтому необходимо разработать стратегию, которая бы позволила снизить "давление" в этом секторе.
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Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.
Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.