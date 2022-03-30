Блинкен: конфликт на Украине создаёт продовольственные проблемы

Конфликт на Украине создаёт всему миру проблемы с продовольствием и топливом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, основным показателем к этому стал рост цен во многих странах.

Как подчеркнул госсекретарь, особенно сложно ситуация складывается вокруг поставок пшеницы и топлива.

"Цены на энергоносители — ещё одна проблема", — говорится на сайте Госдепартамента США. — Европа очень сосредоточена на идее, что сейчас нужно диверсифицировать поставки российского газа и нефти".

Блинкен уточнил, что Россия использует энергоносители как "инструмент политики", поэтому необходимо разработать стратегию, которая бы позволила снизить "давление" в этом секторе.