The Intercept: конфликт на Украине положил начало конца гегемонии США

Обострение ситуации на Украине показало, что всё больше стран отказываются признавать американское "господство" и выбирают нейтралитет, заявили аналитики издания The Intercept. По их мнению, сколько бы США не "запугивали" страны, многие начинают выбирать нейтралитет.

Так, по мнению аналитиков, показательным стал нейтралитет стран в вопросе осуждающей резолюции против России из-за спецоперации на Украине:

Азии,

Африки,

Латинской Америки.

"Нейтральная позиция этих стран, очевидно, стала шоком для многих западных элит, давно привыкших указывать другим странам, какую геополитическую позицию они должны занимать", — пишет The Intercept.

Как подчеркнули аналитики, к примеру, США надеялись, что Индия поддержит Белый дом и поможет в стратегии "сдерживания Китая", но ошиблись. Страна отказалась вести политику по американским правилам. На такой же шаг пошли ещё ряд стран:

Китай,

Бразилия,

Турция,

Индонезия,

Южная Африка,

Мексика.

"Это будет полный разрыв с прошлыми несколькими веками западной гегемонии не только в политике, но и в культуре и идеях", — резюмировали в аналитической статье.