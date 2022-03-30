Обострение ситуации на Украине показало, что всё больше стран отказываются признавать американское "господство" и выбирают нейтралитет, заявили аналитики издания The Intercept. По их мнению, сколько бы США не "запугивали" страны, многие начинают выбирать нейтралитет.
Так, по мнению аналитиков, показательным стал нейтралитет стран в вопросе осуждающей резолюции против России из-за спецоперации на Украине:
"Нейтральная позиция этих стран, очевидно, стала шоком для многих западных элит, давно привыкших указывать другим странам, какую геополитическую позицию они должны занимать", — пишет The Intercept.
Как подчеркнули аналитики, к примеру, США надеялись, что Индия поддержит Белый дом и поможет в стратегии "сдерживания Китая", но ошиблись. Страна отказалась вести политику по американским правилам. На такой же шаг пошли ещё ряд стран:
"Это будет полный разрыв с прошлыми несколькими веками западной гегемонии не только в политике, но и в культуре и идеях", — резюмировали в аналитической статье.
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