Верещук обвинила Красный Крест в корысти и помощи России в похищении людей

Вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила Международный комитет Красного Креста (МККК) в "работе на врага". Поводом для негодования чиновницы, отвечающей, кстати, за гуманитарные вопросы, стало оказание помощи в эвакуации жителей Мариуполя в Россию.

Выступая перед украинскими СМИ, Верещук намекнула, что международная организация помощи больше заинтересована в российских деньгах, чем в поддержке "украинского дела". Она также повторила заявления Киева о том, что Москва "насильно похищает украинцев из Мариуполя", добавив, что МККК помогал "в этих эвакуациях".

" Украина никогда не соглашалась на гуманитарный коридор из Мариуполя в Россию. Это очевидно. Они оккупанты. Они враги. Не миротворцы. Красный Крест не имел права помогать эвакуировать там людей", — сказала она.

Верещук утверждала, что, вопреки своей миссии, МККК "де-факто работал на стороне врага” из-за финансовой замотивированности:

"Деньги не пахнут, — процитировала украинский премьер слова римского императора Веспасиана. — Это не мое подозрение — я знаю это точно. Никто не скрывал, что Красный Крест получал пожертвования из России”.

Реакция Красного Креста

МККК отрицает, что когда-либо участвовал в принудительных эвакуациях, как в Украине, так и где-либо еще в мире, и подчеркивает, что как нейтральная гуманитарная организация занимается лишь оказанием помощи, не принимая ничьей стороны в конфликте.

МККК получает финансирование за счет добровольных пожертвований, причем более 80% из них поступают от государств-доноров, являющихся участниками Женевских конвенций.

Организация заявляет, что "принимает средства только от тех, кто уважает независимость и беспристрастность действий МККК”.