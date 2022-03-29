Небензя: Завозить оружие на Украину могут автомобилями DHL

Российские власти не исключают, что на Украину в автомобилях транспортной компании DHL, а также в машинах с медицинской символикой могут доставляться вооружения, сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"Из публикаций в интернете видно, что в руках вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву", — сказал российский дипломат.

Также Небензя заверил, что Москва требует объяснений по факту использования автомобиля ООН с дипломатическими номерами в боевых действиях под Харьковом.

Ранее постпред России при СБ ООН заявил, что США и Запад, продолжая поставки оружия Киеву, только "подливают бензин" в украинский конфликт. По его словам, на Западе Украину воспринимают исключительно в качестве инструмента противостояния с РФ.