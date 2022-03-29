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Автор Игорь Рябов

Multipolarista: Путин изменил геополитические расклады на планете

Мир

Президент России Владимир Путин изменил геополитические расклады на планете, поставив Евросоюз в положение, при котором он вынужден оплачивать российский газ рублями, сообщает обозреватель издания Multipolarista Лео Роули.

Multipolarista: Путин изменил геополитические расклады на планете

"Это очень важное событие, которое может иметь большие последствия для мировой экономики", — отметил журналист.

По его словам, Европе ничего не остаётся, кроме как покупать рубли у Центробанка РФ или на бирже. Второй вариант — приобретать российскую валюту за золото. Третий вариант — бартер: ЕС будет давать России свои товары, а взамен получать "голубое топливо".

Любой из этих способов окажет существенное влияние на мировое хозяйство, убеждён автор статьи. Если Евросоюз будет покупать рубли за золото, то это приведёт к истощению запасов драгметалла у Брюсселя. Если ЕС решит приобретать российскую валюту на бирже, то это укрепит курс рубля, считает обозреватель. Что касается бартера, то для этого Запад должен отменить антироссийские санкции.

"Валютой-посредником" для европейских стран может выступить юань, однако США пригрозили наказать Китай, если тот будет помогать России обойти санкционные ограничения, напомнил Роули. В случае введения американских санкций против Пекина в Европе резко вырастут цены на товары. США выгодна нестабильность в странах Евросоюза, поскольку так Вашингтон полностью уничтожит остатки европейского суверенитета, подчеркнул журналист.

Роули уверен, что ЕС может перестать быть вассалом США, если самостоятельно выстроит мирные и продуктивные отношения с Россией и Китаем.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай евросоюз владимир путин
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